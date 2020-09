Marroquinos que entraram ilegalmente no país libertados. Prazo de detenção expirou

Os homens tinham recebido ordem de expulsão do país e, nos últimos três meses, estiveram retidos no Centro de Instalação Temporária de Faro a aguardar pelo desenrolar do processo.



No entanto, as autoridades de Marrocos não emitiram os documentos de identificação necessários para cumprir a ordem do tribunal.



Os prazos esgotaram-se e as autoridades foram forçadas a libertar os migrantes retidos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



A informação é avançada pelo Diário de Notícias, um dia depois de mais um desembarque ilegal na costa portuguesa de 28 migrantes que acabaram por ser detidos pelas autoridades.