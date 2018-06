Marroquinos que escaparam no aeroporto de Lisboa vão regressar a Marrocos

RTP19 Jun, 2018, 11:27 / atualizado em 19 Jun, 2018, 11:31 | País

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirmou que os “três cidadãos de nacionalidade estrangeira, que se encontravam em trânsito num voo proveniente de Casablanca com destino a Moscovo, abandonaram a zona internacional do Aeroporto de Lisboa, sem terem prosseguido viagem até ao destino final, tendo entrado ilegalmente em território nacional”.



Segundo o SEF, “foram acionados todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos, tendo os mesmos sido detetados por uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”.



Um quarto passageiro marroquino também tentou um desvio, mas foi detetado na placa pela PSP. Foi entregue ao SEF e reencaminhado para Marrocos.



“Os cidadãos foram presentes a tribunal e encontram-se atualmente à guarda deste Serviço, a aguardar o respetivo afastamento de território nacional”, acrescenta o SEF.



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já abriu um processo-crime.





A informação, divulgada pelo Diário de Notícias, acrescenta que o SEF informou o Serviço de Informações de Segurança (SSI), organismo responsável pelo controlo de fronteiras e reforçou as medidas de controlo dos passageiros dos voos de Marrocos e também da Argélia. Países onde têm sido detetados mais fluxos de imigração ilegal.







"O SEF deu conta ao SSI que, tendo em conta a abertura da Rússia no período do mundial de futebol, seria preciso atenção redobrada ao que seria um novo esquema para entradas ilegais no espaço europeu, com o pretexto do campeonato do mundo de futebol, em voos de transito para aquele país", avança o jornal.



O SEF recorda que, “atualmente, em todos os aeroportos nacionais, o mecanismo de controlo de fronteira encontra-se reforçado, uma vez que os visitantes estrangeiros que pretendem assistir na qualidade de espectadores/adeptos ao Mundial FIFA de 2018 (de 14 de Junho - 15 de Julho de 2018 em Moscovo, São Petersburgo, entre outros), deverão ser titulares, apenas de um bilhete de jogo e do Cartão de Adepto (Fan ID), sem necessidade de visto para aquele destino”.