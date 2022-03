Marta Temido apela "à dádiva de sangue"

Rodrigo Antunes - Lusa

A ministra da Saúde, Marta Temido, depois de doar sangue, apelou a todos os portuguesas para que façam o mesmo. Apelo feito no Centro Ismaili de Lisboa, onde se associou à jornada de doação de sangue para assinalar o Dia Nacional do Dador de Sangue, que se celebra no domingo.