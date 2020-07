Marta Temido: Caso da clínica de Setúbal não descredibiliza o SNS

Foto: António Cotrim - Lusa

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou aos deputados que o obstetra Artur Carvalho, envolvido no caso do bebé que nasceu com malformações graves em Setúbal aposentou-se no dia 1 de julho.