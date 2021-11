Marta Temido fala da necessidade de reforçar o números de dentistas no SNS

Para mostrar que a saúde oral é uma das prioridades no investimento dos cuidados de saúde primários, Marta Temido inaugurou hoje um consultório de saúde oral, em Espinho. Está integrado no agrupamento de centros de saúde de Espinho/Gaia.