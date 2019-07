Marta Temido: Isenção das taxas moderadoras terão melhor enquadramento na Lei de Bases da Saúde

Foto: António Cotrim - Lusa

Marta Temido foi hoje ouvida na Comissão de Saúde, a pedido do PS, no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei do Bloco de Esquerda sobre "dispensa de cobrança de taxa moderadora nos cuidados de saúde primários e nas demais prestações de saúde sempre que a origem de referenciação para estas for o SNS".



Para Marta Temido, "o contexto adequado para uma boa e completa e sistemática abordagem deste tema é o da discussão de uma nova Lei de Bases de Saúde".