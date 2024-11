Martim Moniz. Autoridades têm em curso operação de fiscalização

Em comunicado, a PSP indica que a operação, realizada na zona do Martim Moniz, na freguesia de Santa Maria Maior, conta com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Autoridade Tributária e Aduaneira e Autoridade para as Condições do Trabalho e Segurança Social.



Na operação estão empenhadas várias valências da PSP, nomeadamente, Divisão de Investigação Criminal, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Trânsito, Núcleo Segurança Privada, Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, bem como a Unidade Especial de Polícia.





A operação é a nível nacional, mas concentra-se em Martim Moniz. À RTP, Ana Ricardo, subcomissária da PSP, explicou que a operação desenvolve-se no âmbito da campanha nacional “Portugal sempre seguro” e visa sobretudo a “fiscalização de estabelecimentos e verificar algum tipo de situações criminais, como a imigração ilegal e tráfico de seres humanos”.



Ainda não há detidos, mas já foram identificadas várias pessoas.





O ministro da Presidência garante que já estão marcadas outras operações semelhantes à do Martim Moniz.







"Esta operação no Martim Moniz é apenas uma de várias. Temos várias calendarizadas, demos instruções às forças de segurança para continuarem a fazer este trabalho no terreno. Quando detetam situações de imigração ilegal, os abusadores e os traficantes devem ser penalizados criminalmente e quem está ilegal em território nacional deve ser sujeito a uma medida de afastamento", disse António Leitão Amaro esta sexta-feira no Parlamento.





Leitão Amaro sublinhou que "quem está em território nacional ilegal tem de ter consequências e não pode exercer atividade ou não pode permanecer em situação de ilegalidade", frisando que o Governo está "empenhado em fazer cumprir as regras".





Leitão Amaro diz que o tráfico de seres humanos só pode acabar com "a autoridade do Estado".





O ministro da Presidência pediu aos deputados para que votem a proposta do Governo sobre controlo de fronteiras, que altera o regime de retorno e cria a Unidade Nacional de Estrangeiros Fronteiras na PSP, depois dos aperfeiçoamentos que os grupos parlamentares "entendam necessários".



"Por favor, pedia aos grupos parlamentares que têm falado de retorno, ao PSD, CDS, Chega, (...) que viabilizem esta lei que é fundamental" para a existência de regras, apelou.