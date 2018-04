Más práticas ambientais distinguem Portugal

Foto: José Manuel Ribeiro - Reuters

O primeiro lugar do prémio europeu dos piores subsídios aos combustíveis foi atribuído a Portugal, por causa do apoio atribuído à GALP e à ENI, para a prospeção de petróleo ao largo de Aljezur, na costa alentejana.



Para Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, esta decisão contraria a aposta que Portugal tem feito nas indústrias renováveis.



Francisco Ferreira acha que este prémio vai ter um impacto negativo para a imagem do país.





A atribuição dos prémios europeus dos piores subsídios aos combustíveis fósseis é realizada pela Rede Europeia para a Ação Climática, que junta mais de 140 organizações de 30 países diferentes.