Máscaras. Governo passa a bola ao parlamento, que está de férias

Para já, o uso de máscara na rua vai continuar a ser obrigatório e o Governo fez saber que pretende que o assunto seja debatido no parlamento. A lei surgiu no parlamento. E é de lá que o governo espera uma nova decisão - uma discussão que não deverá acontecer por agora, até porque nesta altura, o parlamento está de férias.