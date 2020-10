"Máscaras são uma ordem". O apelo da diretora das Urgências do São João

Cristina Marujo, diretora do Serviço de Urgências do Hospital de São João, falou à reportagem da RTP de um "aumento notório" da afluência de pessoas com suspeitas de infeção pelo novo coronavírus àquela unidade do Porto.

"O nível 2 previa já que passássemos para um espaço externo e a opção foi para as tendas", explicou a médica, acrescentando que, por agora, "ainda não há necessidade de manter" esta valência aberta "durante 24 horas".



Num balanço da última semana no Hospital de São João, Cristina Marujo sublinhou que a equipa de clínicos tem um número limitado, estando à procura de reforços internos.



"Cada um vai ter de se proteger a si, sabendo que, protegendo-se a si, protege o próximo. As máscaras são uma ordem", afirmou ainda a diretora das Urgências.