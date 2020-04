Máscaras. Silva Graça decepcionado com timidez da recomendação da DGS

Há três tipos de máscaras (as imagens de cada máscara acompanham o palco).



Os respiradores são de um modo geral o tipo de máscaras com maior grau de proteção e são usadas pelos profissionais de saúde em contacto mais próximo com pacientes infetados.



Há também as máscaras cirúrgicas, talvez as mais conhecidas também usadas em espaço hospitalar e cuja recomendação do uso já tinha sido largadas a outros grupos profissionais, como bombeiros ou forças de segurança.



E há ainda as máscaras não-cirúrgicas, também designadas por comunitárias ou de uso social que podem ser confeccionadas em casa, com vulgar tecido e filtros de café por exemplo.