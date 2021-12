Matemático admite 12 a 17 mil casos diários de covid-19 entre Natal e Fim de Ano

Segundo o matemático, e com base nos dados do Instituto Ricardo Jorge a prevalência da Ómicron está atualmente na ordem dos 10 a 13 por cento. No dia 12 de dezembro era de 9,5 por cento.



Juntando a variante Ómicron à Delta pode-se “projetar no curto prazo a evolução epidémica do número de casos”.



“Nós estávamos a projetar com a variante Delta atingir o pico esta semana na ordem dos quatro mil casos. Com esta progressão da Ómicron podemos ter entre 12 mil a 17 mil casos entre o Natal e o fim de ano”.



Segundo Carlos Antunes, “a evolução da percentagem da Ómicron detetada por teste PCR específico indica que podemos estar já, por volta do Natal, com uma maior prevalência da Ómicron face à Delta”.



O matemático alerta para a possibilidade de “vir a existir uma pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde”. E para o facto de ser necessário contratar mais rastreadores para contactar com os contactos de risco.



“Em termos de testes para mantermos uma positividade abaixo de quatro por cento são necessários fazer 25 testes por cada caso. Chegando aos seis mil casos temos de ter 150 mil testes diários. Estamos atualmente numa média de 130 testes diários”.



Apesar da Ómicron ser menos patogénica e criar menos casos mais graves a transmissibilidade é maior e “vamos ter certamente um aumento de internamentos, quer em enfermarias quer em UCI”.



“Isso é outra parte que estamos de facto aquém das linhas vermelhas, das 255 camas em Cuidados Intensivos. Mas progressivamente vamos ficar cada vez mais próximos desse valor”, realçou.



Carlos Antunes defende um aumento da testagem para isolar “o mais brevemente possível as cadeias de transmissão”.



“É recomendável que as pessoas que tenham testes negativos se isolem”.