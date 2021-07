Matemático prevê que infeções a norte dupliquem na próxima semana

Enquanto Portugal aperta o cerco aos contágios nalguns concelhos com medidas mais restritivas, no Reino Unido deverá ser anunciado esta segunda-feira o fim de várias regras com efeitos a partir de 19 de julho.O primeiro-ministro Boris Johnson deverá, por exemplo, dar conta do fim da obrigatoriedade do uso de máscara e do distanciamento social, graças à vacinação.

No entender de Óscar Felgueiras, a decisão não é isenta de riscos.





Os casos vão aumentar e pode abrir espaço para novas variantes. Mas é uma decisão política, num país em que se registam mais de 20 mil casos diários de Covid-19, apesar do número reduzido de mortes e internamentos.