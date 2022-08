Maternidade Alfredo da Costa. Bloco de partos reservado a grávidas já internadas

A Maternidade Alfredo da Costa não vai receber grávidas que cheguem em ambulâncias por dificuldades no preenchimento das escalas. O bloco de partos continuará a atender as grávidas que já estão internadas.





Mas o serviço de urgência está a funcionar: todas as mulheres que vão à Maternidade Alfredo da Costa sem ser em ambulância serão atendidas e avaliadas.



Há mais unidades hospitalares com as maternidades encerradas. Trata-se dos serviços de obstetrícia dos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital do Barreiro. Haverá condicionamentos a partir de quarta-feira.



Já no Hospital de Amadora-Sintra o bloco de partos reabre à meia-noite.

Médicos internos de ginecologia e obstetrícia reúnem-se esta terça-feira com o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Vão discutir a atual crise na especialidade, apontando falta de condições formativas e de trabalho.



No início do mês, os médicos internos remeteram uma carta à ministra da Saúde, Marta Temido, com cerca de 110 assinaturas, para a qual dizem não ter recebido resposta nem confirmação de receção.



Estes profissionais reafirmam-se indisponíveis para fazerem mais de 150 horas extraordinárias por ano e colocaram minutas de escusa de responsabilidade quando consideraram não estarem assegurados os mínimos adequados nas escalas de urgência.

