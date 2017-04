Maternidade de Viana "celebra a vida" para comemorar o 25 de Abril

Lusa 24 Abr, 2017, 12:08 | País

"A Comissão Promotora das Comemorações Populares do 25 Abril de Viana do Castelo desafiou a maternidade a participar nas celebrações deste ano e aceitámos porque é neste local onde mais se celebra a vida, através dos nascimentos", explicou a diretora do serviço, Paula Pinheiro.

Segundo aquela responsável "será entregue uma lembrança a todos os bebés que nascerem durante o dia 25 de abril, como forma de comemorar o seu nascimento, que coincide com uma data histórica para o país".

"Todos os bebés que nascerem no dia da liberdade, receberão um pequeno quadro com um coração de Viana e a inscrição da frase `Contigo celebramos a vida`, comemorativa do 25 de Abril", referiu.

As lembranças serão entregues aos pais numa sessão que decorrerá, na quarta-feira, ao final da manhã.

Por ano, segundo dados avançados por Paula Pinheiro, nascem cerca de 1.600 crianças no serviço de obstetrícia do Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

De acordo com aquela responsável "o número de nascimentos registados até março deste ano mantém-se semelhante ao registado em mesmo período de 2016".

"Apesar da taxa de natalidade ter aumentado a nível nacional, no distrito de Viana do Castelo ainda não sentimos essa tendência", adiantou.

Em 2015, a Associação de Amigos da Maternidade e da Mulher do Hospital de Viana do Castelo (AAMM) lançou uma campanha de incentivo à natalidade, atribuindo, sempre em outubro e após sorteio, um cheque de 500 euros ao Bebé do Ano".

Este ano, segundo Paula Pinheiro, "aquele apoio vai duplicar com a entrega de um cheque ao "Bebé do ano", no valor de 1.000 euros.

"Aquando do nascimento, é entregue aos pais uma senha referente ao bebé que deverá ser colocada na tômbola existente na maternidade. Posteriormente é realizado um sorteio e no dia 01 de outubro, data em que se celebra a criação da AAMM, é atribuído um cheque ao "Bebé do Ano" que, em 2017, terá o valor de 1.000 euros", revelou a diretora do departamento da Mulher e da Criança, e fundadora da associação.

Para Paula Pinheiro a maternidade do hospital de Santa Luzia, é um serviço de "excelência, com instalações bem equipadas e com um serviço de elevada qualidade às parturientes e seus filhos".

"A equipa é altamente experiente, dedicada e humana naquele que é um momento único na vida de uma mulher", afirmou.

O serviço de obstetrícia tem vindo a apostar, "nos últimos anos, num serviço mais próximo da família", apontando como exemplo "a possibilidade de o pai poder pernoitar com a mãe e o bebé, durante os dias de internamento".

Aquele serviço promove ainda, "nas últimas quintas-feiras de cada mês, a iniciativa `Conversa com as Grávidas`, sessões abertas ao público em geral que abordam diferentes temas ligados à gravidez, com a intenção de informar e clarificar".

O serviço de obstetrícia permite também aos futuros pais "uma visita ao serviço para que conheçam de perto os profissionais e as instalações".

O hospital de Santa Luzia é gerido pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), serve cerca de 244 mil pessoas dos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

Além do Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a ULSAM inclui ainda o Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima e, 13 centros de saúde espalhados pelo Alto Minho.