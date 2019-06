Maternidades de vários hospitais a enfrentar dificuldades

O serviço de urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, está com falta de médicos. Entre hoje e as oito horas de amanhã, as grávidas têm de ser assistidas em Évora.



Já a maternidade do Hospital de Portimão está com serviços mínimos por falta de pediatras. As grávidas estão a ser encaminhadas para Faro.



Também a maternidade do Garcia de Orta, em Almada, esteve fechada durante a noite de sexta para sábado por falta de camas.



O Amadora Sintra fechou a maternidade duas noites por falta de médicos anestesistas.