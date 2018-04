Matos Fernandes explica encerramento da Centroliva

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Matos Fernandes não tem dúvidas em relação a este caso.



Questionado sobre o recurso que a Centroliva já anunciou relativamente à decisão da Agência Portuguesa do Ambiente de determinar o encerramento da fábrica e o pagamento de uma coima de 300 mil euros, o ministro disse que fica feliz por viver num Estado de direito onde as decisões administrativas podem ser contestadas junto dos tribunais.



A Agência Portuguesa do Ambiente aplicou sete contraordenações ambientais muito graves à Centroliva.



Além disso a Agência do Ambiente diz que a empresa não era titular das devidas licenças.