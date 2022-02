Matos Fernandes quer ouvir na próxima semana autarquias sobre o lítio

Rui Manuel Farinha - Lusa

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, disse esta tarde que quer reunir-se com "todas as autarquias envolvidas" no projeto de prospeção de lítio "entre a próxima quarta-feira e próxima sexta-feira".