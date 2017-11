Matos Fernandes reitera que Espanha cumpre Convenção de Albufeira

"Se houve coisa que foi avaliada hoje, naturalmente, aliás durante o dia de ontem e agora concluída hoje de manhã, foi exatamente a avaliação daquilo que foi o ano hidrológico", que abrange o período entre 1 de outubro e 30 de setembro, referiu o responsável.



"Resulta claro que Portugal cumpre sempre a Convenção de Albufeira", afirmou Matos Fernandes. Já Espanha tem cumprido com algumas excepções. "No Guadiana, a Convenção foi cumprida em 100 por cento dos parâmetros" disse o ministro.



Relativamente ao Tejo, houve uma única semana, das 52 anuais, "por causa das obras de uma barragem onde o débito de água não foi aquilo que se esperava mas foi compensado largamente na semana seguinte", revelou o governante português.



Quanto ao Douro, no valor anual e referente à entrada na parte internacional do rio, "a quantidade de água ficou ligeiramente abaixo daquilo que está na Convenção de Albufeira", reconheceu Matos Fernandes.



Contudo, "no que diz respeito à quantidade de água que entrou no rio Douro no troço nacional, em Barca d'Alva, o volume de água que Espanha debitou para Portugal foi de acordo com a Convenção de Albufeira".

Seca ibérica

A associação ambientalista Zero acusou segunda-feira Espanha de não estar a cumprir com os caudais acordados com Portugal relativamente aos rios Guadiana, Tejo e Douro.



O ministro português sublinhou que Espanha está também a viver uma situação de seca, tão ou mais grave que Portugal, e que a precipitação no país vizinho rondou os 66 por cento dos níveis normais de pluviosidade.



"Bastava que fosse de 65 por cento para que Espanha pudesse pedir uma situação de excepção" da Convenção de Albufeira, sublinhou Matos Fernandes. Espanha não a pediu, revelou o ministro português, reconhecendo "um esforço muito grande para poder cumprir".



A Associação Zero pediu igualmente uma revisão dos acordos de partilha de água entre os países ibéricos, mas Matos Fernandes afirma que a Convenção de Albufeira é "destacada internacionalmente como a mais capaz e mais robusta convenção que rege o regime hidrológico de rios internacionais, em países onde há pouca água".



A Convenção de Albufeira fará 20 anos em 2019, efeméride que será celebrada ao longo do ano com uma conjunto de "momentos técnicos".

Aprofundar gestão da qualidade

Após a mini-cimeira de ontem e hoje no Porto, os dois países concordaram também na necessidade de aprofundar a gestão da qualidade da água nas 69 massas de água comuns existentes entre Portugal e Espanha.



"Ficou também claro que devemos ir mais além no próximo ciclo de planeamento, na consideração daqueles que são os cenários das alterações climáticas", acrescentou Matos Fernandes.



"Ficou sobretudo combinado que devemos ser mais transparentes do que aquilo que somos", disse o ministro do Ambiente referindo que estas informações são divulgadas num site da CADC, muito pouco conhecido.



Com esse objetivo, os ministros concordaram na reformulação do site, de forma a que a publicação das informações respeitantes à Convenção de Albufeira seja mais transparente, "para que todos saibam o que está a acontecer".



Matos Fernandes voltou a apelar ao racionamento de água, sobretudo em Viseu e municípios adjacentes.