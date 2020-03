Matosinhos cria "bolsa solidária" para substituir trabalhadores de lares

Esta "Bolsa de Reforço Solidário", em articulação com o Instituto Padre António Vieira, visa reforçar a capacidade de respostas às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, no distrito do Porto, que necessitem de recursos humanos fruto da pandemia atual, referiu a autarquia, em comunicado enviado à Lusa.

As IPSS, que gerem alguns lares de idosos, estão a lidar com um "grande desafio" de terem, de um momento para o outro, o seu quadro de pessoal diminuído devido à nova infeção por coronavírus.

E, para prevenir estas situações de falta de cuidadores, a câmara, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, apela a todos aqueles com formação em geriatria, saúde, ação social ou assistência operacional que, em caso de quererem integrar esta bolsa, o façam através do e-mail voluntariadoemmatosinhos@cmmatosinhos.pt ou da linha de apoio 800 210 095.

"O objetivo é termos um conjunto de pessoas perfeitamente habilitado a exercer funções em todas as valências que englobam o acompanhamento de idosos", afirmou a autarca, citada na nota.

Estando a viver-se momentos de "grande exigência", Luísa Salgueiro entendeu que precisa de pôr no terreno medidas rápidas e seguras, acrescentando que esta parceria com o Instituto António Padre Vieira traz-lhe uma "grande segurança" e a certeza de que está a oferecer uma resposta de "qualidade e adequada à situação".

Ao instituto cabe fazer a triagem e seleção dos voluntários e, posteriormente, organizar as equipas para, em caso de necessidade, poderem atuar, explicou o presidente da associação, Rui Marques, igualmente mencionado no comunicado.

Esta associação cívica sem fins lucrativos destina-se à reflexão, formação e ação no domínio da promoção da dignidade humana, da solidariedade social, da sustentabilidade, do desenvolvimento, da diversidade e diálogo de civilizações/culturas.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).

Dos infetados, 418 estão internados, 89 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.