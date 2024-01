Nos últimos cinco anos, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos obrigou o Estado a pagar 823 mil euros, entre condenações e acordos amigáveis com os reclusos. Celas com bolor e infestadas com ratos, baratas e outros insetos estão entre as principais queixas apresentadas em tribunal. A falta de privacidade está também entre os problemas denunciados.