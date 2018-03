Mau tempo. 18 distritos sob aviso amarelo e 13 barras fechadas

RTP01 Mar, 2018, 10:58 / atualizado em 01 Mar, 2018, 11:01 | País

De acordo com o IPMA, esperam-se rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas. Todos os distritos do continente estão hoje e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e vento forte.



Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu estão ainda sob aviso amarelo até sexta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros de altitude.



O IPMA colocou ainda sob aviso laranja os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro até às 21h00 de hoje, passando depois a aviso amarelo, por causa da agitação marítima. Estão previstas ondas de sudoeste com cinco a seis metros de altura, podendo chegar aos 12 metros.

Homem arrastado por onda

Na Praia Formosa, na Madeira, um homem foi arrastado por uma onda na quarta-feira. As buscas prosseguem esta quinta-feira com os meios da Marinha e da Polícia Marítima. O estado do mar está a dificultar as operações.



Faro. Tornado provoca estragos em esplanadas e carros

Treze barras fechadas

O alerta foi dado por volta das 23 horas de quarta-feira por um casal que acompanhava o homem. O navio patrulha que reforçou o dispositivo naval da região vai ajudar nas buscas.Silva Ribeiro, capitão do Porto do Funchal, esclarece que o homem desaparecido teria cerca de 60 anos, não é português mas vive em território nacional. O responsável admite que as probabilidades de encontrar o homem desaparecido nas próximas horas são "relativamente baixas".Os efeitos fazem sentir-se em todo o país. Em Faro, um tornado fez estragos em esplanadas, carros e embarcações.Ainda há estradas cortadas ou condicionadas. A maioria são vias municipais e nacionais, em Vila Real, Bragança e Guarda. A proteção civil avança, no entanto, que não há problemas nas ligações rodoviárias mais relevantes do país.A Proteção Civil registou 637 ocorrências entre as 18h00 de terça-feira e as 23h00 de quarta-feira, sobretudo quedas de árvores e limpeza de vias devido à neve, com Viseu a ser o distrito mais afetado, com 136 ocorrências.De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registaram-se 275 quedas de árvores, 159 casos de limpeza de vias devido à queda de neve e 118 inundações, em todo o país.Treze barras do Continente e Açores estão hoje fechadas a toda a navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima forte, de acordo com a Marinha Portuguesa.Na Madeira, a fúria das ondas dos últimos dias derrubou parte do pontão da marina da Calheta. As embarcações de vários pescadores ficaram danificadas.A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou também para um agravamento gradual das condições do estado do mar até sexta-feira, com ondas que podem chegar aos nove metros de altura.A instabilidade marítima será acompanhada de "muita chuva" e de "vento muito forte", com rajadas que poderão ultrapassar os 40 nós.A AMN recomenda a quem se encontra no mar a regressar ao porto de abrigo mais próximo e a adotar medidas de precaução, tais como "reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".A Autoridade Marítima dirigiu um especial aviso aos pescadores lúdicos de pesca à cana, aconselhando que devem evitar "pescar junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que o mar nestas situações extremas alcança muitas vezes zonas aparentemente seguras".À população em geral, a AMN aconselha que evitem passeios junto à costa e nas praias.