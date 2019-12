Mau tempo. A evolução da depressão Elsa

Reuters

A Proteção Civil alerta para que durante as próximas horas o mau tempo vai continuar a sentir-se em Portugal. As previsões apontam para precipitação forte e persistente acompanhada de vento forte e agitação marítima. Acompanhamos ao minuto o quadro meteorológico do país.

15h30 - Rio Tâmega já galgou margens em Chaves



O rio Tâmega já galgou as duas margens em Chaves e a previsão é que continue a subir, inundando zonas comerciais e habitações ao final da tarde e durante a madrugada, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.



"Nesta altura o rio já galgou as duas margens e a previsão é que vai continuar a subir e atingir zonas comerciais e habitações no centro da cidade nas próximas horas", explicou Sílvio Sevivas, da Proteção Civil de Chaves, no distrito de Vila Real.



O caudal do rio Tâmega começou a passar a margem ao final da manhã e, segundo o responsável, este continua "a subir a um ritmo alto" e sem previsão de inversão.



"Prevê-se que a situação agrave ao final da tarde e durante a madrugada", alertou.









15h15 - Circulação do Metro do Porto em Gondomar retomada na sexta-feira



A Metro do Porto estima que a circulação da Linha F, entre as estações da Levada e de Fânzeres, em Gondomar, seja reposta às 06:00 de sexta-feira devido à reparação de uma catenária, indicou hoje fonte da empresa.



De acordo com a fonte, "durante a remoção de uma árvore que tombou de madrugada devido ao mau tempo, a proteção civil identificou outras árvores em risco de queda e tinham de ser acauteladas, tendo uma segunda tombado (sobre a linha), o que obrigará ao prolongamento dos trabalhos".



A Metro do Porto estima que a circulação entre a Levada e Fânzeres, na zona de Rio Tinto, no concelho de Gondomar, no distrito do Porto, seja retomada às 6h00 de sexta-feira.





15h00 - Vento destruiu telhados de infantário e casa mortuária em Paredes



O vento destruiu na madrugada de hoje parte dos telhados de um infantário e da casa mortuária em Beire, no concelho de Paredes, disse à Lusa o presidente da junta.



Segundo o autarca, estão suspensas as atividades nas três salas de aulas do infantário, por falta de condições e de segurança do estabelecimento, porque também ocorreu a queda de um cabo elétrico.



José Santos acrescentou que não há ainda uma ideia concreta sobre a reabertura do infantário, indicando que os serviços da Câmara de Paredes já estiveram no local a fazer o levantamento dos prejuízos.



No caso da casa mortuária, a situação é "também muito complicada", porque, disse, entra água no interior, onde se encontra o corpo de uma pessoa que faleceu.







14h30 - Milhares de casas sem energia elétrica



Há milhares de casas sem energia elétrica, especialmente a norte. A queda de árvores e o vento forte provocaram estragos na rede elétrica nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real. A EDP já está a funcionar em estado de alerta e enviou para o terreno um reforço de equipas.



As previsões do estado do tempo é de agravamento e as próximas horas pode trazer a mais problemas, como admite à jornalista Rosa Azevedo da antena 1, Fernanda Bonifácio da EDP Distribuição.

14h15 - Vinte desalojados



As quedas de árvores, devido ao vento forte, já provocaram 20 desalojados.



Em Almada, a queda de um ramo de um eucalipto em cima de duas habitações, levou a que nove pessoas, de duas famílias, ficassem desalojadas.



Já em Santo Tirso, a queda de várias árvores de grande porte em cima de uma habitação, deixou sete pessoas sem habitação provisoriamente.



Em Vila Verde, a queda de um eucalipto de grande porte causou estragos numa habitação e desalojou, provisoriamente, quatro pessoas.







14h02: "Rios estão a preocupar"

"É muito expectável. O padrão é o mesmo. A depressão vai deslocar-se de forma lenta", esclareceu.







O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para a tarde de hoje o aviso vermelho, o mais grave, para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo.







“Desde as 15h00 de quarta-feira e até às 12h00 de hoje, temos registo 1 800 ocorrências, relacionadas com quedas de árvores, de estruturas e de inundações”, enumerou.







13h12 - Trabalhos em curso para evitar queda de mais árvores



Em Gondomar, os operacionais continuam a tentar restabelecer a circulação do metro entre Gondomar e Fânzeres, cortada após a queda de uma árvore na sequência da depressão Elsa. Ainda não há previsão de quando ficarão concluídos os trabalhos.



Em curso estão também trabalhos para impedir que caiam mais árvores na região.

“Hoje à tarde, vamos ter um quadro de precipitação forte e persistente, de vento e agitação marítima um pouco para todo o país. Começando pelo norte e alastrando-se a todo o país durante a próxima madrugada e manhã”, esclareceu o comandante Pedro Nunes, porta-voz da Autoridade Nacional de Proteção Civil.A subida do caudal de vários rios pode obrigar a que várias localidades tenham de ser evacuadas.Segundo Pedro Nunes, “há cinco bacias, ou cinco rios que estão a preocupar”. As bacias hidrográficas dos rios Lima, Tâmega, Águeda, Douro e Mondego podem ultrapassar os níveis mais máximos nas próximas horas. No Tejo, é afastado um cenário de cheias.O porta-voz da Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou ainda que a "situação meteorológica complexa vai continuar nas próximas horas, provavelmente nos próximos dias", prevendo que as condições meteorológicas "melhorem significativamente a partir da tarde de sábado e manhã de domingo".Em relação a Lisboa, a Proteção Civil frisa que vai existir “precipitação e vento a partir das 15h desta quinta-feira”.Nas próximas horas a depressão Elsa vai alastrar-se a todo o território e no Alentejo e poderá provocar estragos também a sul do país.No entanto, e segundo as previsões do IPMA, a “os quantitativos de precipitação podem ser menores quer no Alentejo quer no Algarve”.Pedro Nunes fez ainda o balanço do registo de incidências provocadas pela passagem da depressão Elsa pelo país.