Mau tempo. Abastecimento de água afetado na Lousã

Foto: Paulo Novais/Lusa

Na Lousã, no distrito de Coimbra, o abastecimento de água foi afetado pelos estragos causados pela depressão Elsa. O fornecimento está a ser realizado com autotanques dos bombeiros. O presidente da Câmara, Luís Antunes, afirma que uma parte significativa do conselho foi atingida.