Mau tempo Açores. Registadas 118 ocorrências e 36 desalojados nas Flores, Pico e Faial

São as consequências da passagem do furacão %u2018Lorenzo%u2019 pelo Arquipélago.



A rajada máxima de vento foi registada na Ilha do Corvo, com 200 quilómetros por hora.



O vento provocou a queda de árvores e telhas e foram encerradas mais de 60 estradas em várias ilhas dos Açores, mas o período crítico de vento já foi ultrapassado e o Furacão baixou para a categoria 1.



As atenções viram-se agora para a agitação marítima, onde a ondulação deverá variar entre 10 e 15 metros.



Na ilha do Pico, as autoridades decidiram retirar 100 habitantes das Lages na ilha do Pico por uma questão de prevenção.