Mau tempo acumula queda de árvores e inundações

Quedas de árvores ou inundações, são as principais consequências da chuva e do vento forte que afetam em particular os distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu, como contou à Antena 1 o comandante Pedro Araújo da Proteção Civil Nacional.



O mesmo responsável ainda deixou alguns conselhos de como enfrentar a previsão de chuva e ventos fortes.





A meteorologista Ângela Lourenço explicou que se trata da passagem de uma superfície frontal fria.Chuva, vento e agitação marítima são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as primeiras horas desta quarta-feira.Entretanto a queda de neve também já obrigou ao corte de algumas estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela, uma informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.A circulação rodoviária, nos troços Piornos/Torre E Torre/Lagoa Comprida, está proibida desde as 17h45 de terça-feira.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje (quarta-feira) queda de neve entre os 1.000 e os 1800 metros de altitude, uma situação que deverá manter-se até ao início da tarde.