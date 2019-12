Mau tempo. Algumas regiões sem energia elétrica por questão de segurança

Foto: Paulo Novais/Lusa

O mau tempo dos últimos dias deixou algumas zonas com dificuldades no abastecimento de energia elétrica. A EDP Distribuição confirmou que, ao fim do dia deste sábado, cerca de 150 clientes da região de Cinfães tinham sido afetados.