Mau tempo. Apoios do Estado aos municípios afetados em "função do levantamento de danos"

O Governo vai apoiar os municípios da Grande Lisboa afetados pelo mau tempo desde quarta-feira à noite, devendo as autarquias fazer o levantamento dos prejuízos até, no máximo, 15 de janeiro.



"Os apoios dependem sempre do levantamento dos danos", disse Mariana Vieira da Silva, salientando que os municípios, em articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, deverão avaliar os prejuízos, se possível, até ao final do ano, tendo ficado como data limite o dia 15 de janeiro.







O levantamento de danos será realizada pelas câmaras municipais e os apoios distribuídos do Estado "em função dos danos".

"É preciso de fazer um levantamento de danos", repetiu Mariana Vieira da Silva, acrescentando que é necessário aguardar pelo tempo necessário para ter esses dados.