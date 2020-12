Mau tempo. Autoridades alertam para chuva e ventos fortes, frio e neve no Continente nas próximas 48h

A Proteção Civil alertou para um agravamento das condições meteorológicas. Baixa de temperatura, agitação marítima e chuva forte, em especial no norte, acompanhada de trovoada e granizo.



As autoridades recomendam que se proceda à desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais, e que se tenha cuidado na estrada, evitando circular junto às zonas ribeirinhas.



O IPMA coloca os distritos de Lisboa e Leiria com aviso vermelho a partir desta tarde, e mais nove distritos com aviso laranja.