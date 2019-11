Mau tempo. Aviso amarelo para dez distritos este sábado

Foto: Eric Gaillard/Reuters

Dez distritos de Portugal Continental estão este sábado sob aviso amarelo, por causa da agitação marítima forte. A meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deixa os avisos para este fim-de-semana.