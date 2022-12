Mau tempo. Câmara de Oeiras diz que concelho está a retomar a normalidade

Numa nota publicada no seu sítio na Internet, a autarquia de Oeiras realça que na Rua Major Afonso Pala, uma artéria comercial localizada na Baixa de Algés e que hoje foi inundada, "a água já foi escoada, estando a ser feitos os trabalhos de limpeza".

"Ainda intransitável está o acesso à estação de comboios, o parque adjacente à estação e ao parque do Centro de Saúde. Outras localidades do concelho também estão a retomar a normalidade", acrescentou a Câmara.

As chuvas intensas da última madrugada atingiram a Baixa de Algés e outros pontos do concelho de Oeiras, causando "graves danos".

A Baixa de Algés ficou hoje de manhã "intransitável", tal como na semana passada, quando se verificou a morte de uma mulher de 75 anos, na sequência de uma inundação na sua habitação.

As escolas do concelho fecharam e vão reabrir na quarta-feira, depois de repostas "todas as condições de segurança e funcionamento", anunciou a autarquia do distrito de Lisboa.

Segundo a Câmara de Oeiras, apenas não reabrirá a Escola Básica Vieira da Silva, em Carnaxide, onde irão continuar os trabalhos de limpeza e manutenção.

No seu site, a autarquia agradece o trabalho das autoridades, dos serviços municipais e aos bombeiros do concelho, assim como também a outras corporações de bombeiros voluntários envolvidas nos trabalho, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Almoçageme, Malveira, São Pedro de Sintra, Mafra, Lourinhã, Alcabideche, Azambuja, Sintra, Montelavar, Carcavelos e São Domingos de Rana.

A chuva persistente causou hoje inundações e o corte de estradas, o encerramento de escolas e vários desalojados, sobretudo nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Portalegre.

O mau tempo causou hoje 82 desalojados em Portugal continental, que terá novo agravamento meteorológico na quarta-feira, entre as 09:00 e as 18:00, com chuva persistente e pontualmente forte.

Aos 82 desalojados - distribuídos pelos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Castelo Branco - acrescem mais 17 pessoas que terão de ser retiradas, por precaução, das suas casas, na Trafaria, concelho de Almada, precisou comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, no último balanço que fez aos danos causados pelo mau tempo.