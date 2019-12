Mau tempo. Caudais do Mondego continuam a preocupar

Apesar do nível das aguas estar a baixar, os perigos mantêm-se até que o caudal do rio volte aos valores normais.



A RTP sobrevoou toda a zona centro do pais com a Proteção Civil, especificamente, a região de Coimbra e Montemor o Velho.



A Proteção Civil registou mais de 1700 ocorrências devido ao mau tempo.



Quase 145 pessoas ficaram desalojadas e 320 foram retiradas de casa, por precaução