Mau tempo. Chuva e vento forte mantém-se mas intensidade diminui durante o dia

Foto: Octávio Passos/Lusa

Depois da depressão Elsa chega agora a depressão Fabian. Devio ao mau tempo e aos efeitos sentidos, estão seis distritos do continente sob aviso vermelho, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro e Coimbra.