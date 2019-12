Mau tempo. Envolvidos 37 mil operacionais

Duarte Costa, referiu que o mau tempo, provocado pelas depressões Elsa e Fabien, obrigou à colocação no terreno de 37 mil operacionais.



O responsável lamentou a morte de duas pessoas e lembrou que existe ainda um desaparecido, tendo sido até agora infrutíferas todas as tentativas para localizar o homem de 55 anos ou a máquina que conduzia quando caiu ao rio Ferreira.



Nas últimas horas os níveis dos caudais das bacias hidrográficas nacionais começaram a regressar aos valores normais para a época, excepção feita à bacia do Baixo Mondego, onde a possibilidade de rotura de um dique periférico mantém autoridades e populações em alerta.