Mau tempo está de regresso ao sul do continente

Foto: AFP

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou os distritos de Faro e Beja sob aviso amarelo entre as 6h00 e as 12h00 de quinta-feira. Em seguida, os distritos de Setúbal e Lisboa entram em aviso amarelo, devido à chuva. Pode mesmo haver queda de granizo em algumas regiões, explica a meteorologista Madalena Rodrigues.