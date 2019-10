Mau tempo faz estragos a norte e condiciona aeroporto Francisco Sá Carneiro

A intensa queda de chuva que se verificou este sábado no norte do país causou inundações em estradas e habitações no Porto e em Braga, acabando mesmo por condicionar as operações do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A Proteção Civil tem registo de mais de 340 ocorrências em ambos os distritos.

Até às 16h30, no distrito do Porto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil havia registado 307 ocorrências. Outras 41 tiveram lugar em Braga.Mesmo depois de a chuva ter parado, os escoamentos continuavam a motivar preocupação a norte.





Os concelhos mais atingidos pelos efeitos da chuva, no distrito do Porto, foram a Maia e Matosinhos, com diversas estradas secundárias inundadas, assim como veículos, garagens e habitações.



Na Maia, confirmou ainda a Proteção Civil, a chuva inundou o acesso à porta de um centro comercial, retendo as pessoas que ali se encontravam. Outra das estruturas inundadas foi o túnel de Paranhos.



A circulação esteve interrompida na A28, junto à Ponte de Leça da Palmeira e do porto de Leixões.



Aeroporto do Porto condicionado



c/ Lusa

Em Braga, a subida do caudal do Rio Este deixou submersos alguns carros na via pública e outros parqueados em garagens.O voo das 11h10 com origem de Frankfurt, na Alemanha, assegurado pela Lufthansa, foi desviado, tal como a ligação das 11h35 da Ilha Terceira, nos Açores, pela Ryanair.Foram ainda desviados os voos das 11h50 de Milão/Bérgamo, da Ryanair, das 11h50 de Londres, também da Ryanair, e o voo das 11h55 de Nantes, da Easyjet.A ligação das 11h55 de Toronto, da Azores Airlines, foi igualmente desviada, assim como o voo das 12h00 de Manchester, da Ryanair, e o voo das 12h45 de Veneza, da Ryanair.Das 11h00 às 13h33 deste sábado, só três voos (Lisboa, Paris e Génova) tiveram ordem para aterrar no Porto.