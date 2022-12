Mau tempo. Governo está a preparar apoios para os municípios afetados

A ministra da Presidência defendeu que o Governo não vai hesitar em recorrer a "todos os instrumentos nacionais e europeus que existem" para apoiar os municípios afetados pelas chuvas torrenciais da última semana e de terça-feira.







"O trabalho com os municípios tem sido muito intenso na recolha de informação", afirmou aos jornalistas Mariana Vieira da Silva.







"O Governo está empenhado, junto com as autarquias, a responder a este momento".





A ministra explicou ainda que não é necessário decretar estado de calamidade em qualquer município para aplicar os apoios do Governo nas regiões afetadas com o mau tempo, não adiantando contudo o valor dos apoios.





O Governo "recorrerá a todos os instrumentos nacionais e europeus que existem para estes momentos, na medida em que os danos também alcancem os patamares que estão definidos para esses apoios", assegurou Mariana Vieira da Silva, na Câmara Municipal de Loures, momentos antes de uma visita com elementos da Proteção Civil e o presidente da autarquia, Ricardo Leão, às áreas mais afetadas pelas torrentes de quarta-feira da última semana e desta terça-feira.



Questionada sobre a necessidade de decretar estado de calamidade nos municípios mais afetados, como Lisboa, Loures ou Oeiras (uma medida que chegou a ser pedido pelo autarca de Loures na semana passada), a ministra da Presidência respondeu que essa decisão não teria um efeito prático nos apoios a que os concelhos poderiam ter acesso.



E deixou uma certeza: "Aquilo que dissemos na segunda-feira [dia em que houve reunião com os presidentes dos municípios] face às chuvas de quarta-feira também se aplica às chuvas de ontem [terça-feira]."



A ministra, que é a `número dois` na orgânica do Governo, acrescentou que municípios e executivo estão em sintonia em relação aos apoios.