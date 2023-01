Mau tempo. IPMA admite "preocupação razoavelmente grande" este fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a acompanhar a situação do mau tempo deste fim de semana com "uma preocupação razoavelmente grande". Foi o próprio presidente do IPMA que o admitiu à RTP, uma vez que só "segunda ou terça-feira podemos considerar esta tempestade estável" e que, até essa altura, está prevista "muita precipitação que se pode concentrar" novamente nos mesmos locais.