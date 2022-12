Mau tempo. IPMA alerta para chuva forte a partir de segunda-feira

A partir do final do dia de hoje prevê-se vento forte, principalmente para a zona do Minho e Douro Litoral. Segundo a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esperam-se episódios de precipitação forte, nas regiões Norte e Centro. A maior parte do país volta a estar em alerta amarelo, à exceção de Beja e de Faro.