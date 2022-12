Mau tempo. Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures e Odivelas são concelhos mais afetados

As chuvas fortes na noite desta quinta-feira e madrugada de sexta provocaram uma vítima mortal que se encontrava numa cave, na zona de Algés. Os concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures e Odivelas são os mais afetados pelo mau tempo.