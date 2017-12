Mau tempo: Mais de 800 operacionais no terreno para reparar cerca de 100 linhas elétricas

Lusa11 Dez, 2017, 12:00 | País

"A rede de distribuição de energia elétrica foi fortemente fustigada por chuva e vento forte durante a noite de ontem [domingo] e madrugada de hoje, em todo o território nacional, que provocaram danos graves nas infraestruturas principalmente linhas partidas por árvores arremessadas pelo vento e postes derrubados", de acordo com informação prestada à agência Lusa.

A EDP adianta que os trabalhos de localização das avarias estão a ser efetuados com recurso a meios aéreos, salientando que até ao fim do dia de hoje possam estar reparadas as cerca de uma centena de linhas danificadas pelo mau tempo e o serviço normalizado.

A EDP Distribuição indica que 850 operacionais estão no terreno para tentar reparar a rede de energia elétrica em todo o país.

Apesar de o mau tempo ter afetado todo o território nacional, o "impacto foi sentido com especial intensidade na região centro do país nos distritos de Viseu e Coimbra".

Durante a madrugada de hoje, adianta a EDP, "como consequência dos importantes meios técnicos e humanos mobilizados, foi possível repor a grande parte dos clientes afetados".

A empresa lembra que a EDP Distribuição está no terreno desde as 14:00 de domingo, hora em que foi decretado o estado de alerta nos termos do Plano Operacional de Atuação em Crise, em estreita articulação com as estruturas locais e nacionais de Proteção Civil, municípios, bombeiros, autoridades policiais e Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil registou durante a madrugada de hoje mais de 3.010 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que provocou mais de 1.900 quedas de árvores, 346 inundações e 34 deslizamentos de terras.

De acordo com o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o mau tempo atingiu o país de Norte a Sul, mas afetou mais os distritos de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu.

No domingo, a tempestade causou uma vítima mortal, uma mulher de 45 anos, em Marco de Canavezes, devido à queda de uma árvore.