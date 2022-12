Mau tempo. Marcelo e Moedas visitam zonas afetadas em Lisboa

Carlos Moedas, que estará no terreno toda a noite, vai falar numa conferência de imprensa esta quinta-feira para fazer um ponto de situação sobre os danos do mau tempo em Lisboa.



Já Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a necessidade de haver obras estruturais para que situações como esta sejam evitadas no futuro.