Mau tempo. Marcelo solidário com cidadãos afetados agradece à proteção civil

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa, que termina hoje uma visita de Estado à Bélgica, encontra-se naquele país "a acompanhar com particular atenção" as ocorrências "causadas pela passagem da depressão Aline".

"O Presidente da República manifesta a sua preocupação e solidariedade aos cidadãos afetados, apelando a todos que adotem os devidos comportamentos e medidas necessárias de proteção, muito agradecendo aos agentes de proteção civil, que, de forma incansável, têm contribuído para mitigar a atual situação", é acrescentado na nota.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, com a passagem da depressão Aline, vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir do início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.

O IPMA indica que localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores aos 110 km/h, bem como fenómenos extremos de vento.

Quanto à chuva, deve aumentar de frequência e intensidade a partir da manhã, e, ao nível da agitação marítima, espera-se para a costa ocidental ondas do quadrante oeste com quatro a cinco metros, aumentando para cinco a sete metros de altura e podendo atingir uma altura máxima até 14 metros.

Na costa sul do Algarve as ondas serão de sudoeste, aumentando para quatro a 4,5 metros durante a tarde.