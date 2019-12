Mau tempo. Mondego com caudais "acima da margem de segurança"

A autarquia declarou o alerta vermelho e admite que poderão ocorrer novas roturas, tal como em 2001, pelo que pede a todos que mantenham a vigilância.



Emílio Torrão, presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, referiu ao Telejornal que o rio continua com caudais "muito elevados, acima da margem de segurança".



A rotura deu-se no dique da margem esquerda, e "estão a entrar milhares de metros cúbicos de água na margem direita do Mondego".



"Estão a chegar muito rapidamente ao Centro Náutico e ao dique que vai fazer barreira junto à ponte".



Enquanto na margem direita há margem para reação, na margem esquerda as populações estão mais vulneráveis, sem a proteção do dique, além de estarem, na sua grande maioria, já isoladas pelas águas.



Razões que levaram as autoridades a evacuar as povoações.



Estão cerca de 400 operacionais no terreno que vão ser reforçados no domingo por 14 fuzileiros, com embarcações.