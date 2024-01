Mau tempo nos Açores já provocou um prejuízo de vários milhões de euros

Foto de Damir Babacic na Unsplash

Não há necessidade de realojar ninguém, mas os prejuízos mais avultados são sobretudo em infraestruturas.



José Manuel Bolieiro, presidente do governo regional, fez um balanço ainda provisório dos estragos, com a passagem da depressão Hipólito.



O mau tempo afectou sobretudo as ilhas de São Miguel, Pico, Faial, Graciosa e Terceira.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém o aviso amarelo para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), entre as 23:00 locais de hoje (00:00 de sábado em Lisboa) e as 14:00 locais de sábado (15:00 em Lisboa); devido à precipitação por vezes forte.