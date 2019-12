Mau tempo. Os estragos provocados pela depressão Elsa em Lisboa

No Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), parte do telhado da entrada ruiu à hora do encerramento do museu, não fazendo vítimas.



A Fundação EDP está a avaliar os estragos e ainda não tem data para a reabertura.



Para prevenir acidentes, a autarquia de Lisboa está a demolir um muro na antiga feira popular.



O muro com várias estruturas de metal de publicidade corria o risco de ruir por pressão dos ventos fortes previstos para estes dias.



Entretanto as ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo já foram restabelecidas por volta das 06h00, depois de terem sido suspensas na quinta-feira.



A principal estrada da serra de Sintra está encerrada, com queda de árvores e deslizamentos de terra a condicionar a circulação.



A forte precipitação e intensidade do vento previstas para as próximas horas podem obrigar a novos cortes.