Mau tempo. Pequenas inundações e quedas de árvore nos distritos a norte

Foram registadas "255 ocorrências asssociadas ao mau tempo" entre as 14h00 de terça-feira e as 7h30 desta quarta-feira.







De acordo com o comandante Miguel Oliveira, da ANPC, a maior parte das incidências refere-se a quedas de árvore e a inundações. Em declarações à Antena 1, o responsável confirmou que não foram reportados feridos.



Sete barras fechadas e três condicionadas

O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro. Indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Chuva e vento forte até domingo

A chuva e o vento forte vão manter-se no continente pelo menos até domingo, prevê Maria João Frada. A meteorologista do IPMA explica que se trata de efeitos colaterais da passagem da depressão Beatriz e de um sistema frontal frio.



"O mau tempo esteve associado à superfície frontal que afetou particularmente o Minho e Douro Litoral. No que toca à intensidade da precipitação durante a noite, tivemos 10 a 15 milímetros numa hora e valores acumulados em seis horas da ordem de 30 a 45 milímetros naquelas regiões", disse Maria João Frada, ouvida pela agência Lusa.



Os efeitos da superfície frontal fria fizeram-se sentir entre o final da noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira nas regiões norte e centro, encontrando-se já na região sul, com menor intensidade.



Durante a noite foram registadas rajadas fortes de vento nas regiões de Bragança, Vila Real, Guarda e Castelo Branco.



"Em Mogadouro por exemplo a rajada máxima atingiu os 102 quilómetros por hora, em S. Pedro do Sul 102 a 105 e em Pampilhosa da Serra 90 quilómetros por hora. Depois acalmou o vento e também a chuva. Estes episódios podem ter dado origem a algumas ocorrências e alguns estragos, mas já passou", revelou Maria João Frada.



Ainda de acordo com a meteorologista, esta superfície frontal está associada à depressão Beatriz que está localizada muito longe do continente, a noroeste das Ilhas Britânicas.



"Não vai ter impacto direto no estado do tempo no território do continente, serão apenas efeitos colaterais associados à passagem de superfícies sucessivas de ondulações frontais que estão associadas à Beatriz, mas ela está de facto muito longe. Todo o vento que se possa vir a fazer sentir no continente é devido à Beatriz e por causa de um anticiclone que está a oeste dos Açores", disse.



"Amanhã (quinta-feira) temos novamente um dia marcado pela passagem de um novo sistema frontal frio com alguma atividade, por isso, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, que serão localmente intensos e sob a forma de granizo, trovoadas e rajadas fortes de vento até ao final da tarde", disse.



O IPMA também prevê para quinta-feira o aumento da intensidade do vento com rajadas da ordem dos 75 quilómetros por hora a norte de Setúbal e nas terras altas.





Os efeitos da depressão vão prolongar-se pelo menos até domingo. "Os dias 09, 10 e 11 serão dias com muita precipitação e persistência da precipitação, em especial nas regiões do Norte e Centro, mas vai chegar a todo o país. Isto deve-se a uma corrente de oeste com uma massa de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água, que vai dar muita precipitação", indicou.



Está prevista a formação de gelo e geada nos distritos de Bragança e da Guarda. Contudo, não há previsões de queda de neve, em virtude da tendência de subida das temperaturas máximas de dois a três graus.





c/ Lusa



Cerca de 30 ocorrências foram reportadas entre as 4h00 e as 23h00 de terça-feira. "Choveu com bastante intensidade e estava vento forte. As vias públicas têm muita água e recebemos alertas de várias ocorrências relacionadas com inundações ou queda de árvores", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, citado pela Lusa.No Porto, caiu uma árvore de grande porte na avenida Antunes Guimarães. O incidente não causou vítimas mas acabou por perturbar a circulação automóvel, conforme testemunhava a RTP.Os meios do CDOS do Porto continuavam, depois das 23h00, a responder a alertas em diversos locais do distrito.Em Viana do Castelo, o mau tempo causou inundações e queda de árvores, com as organizações de socorro a serem solicitadas para responder a dezenas de alertas.As previsões de mau tempo motivaram o encerramento, esta quarta-feira, de sete barras marítimas do continente. Vila Praia de Âncora, Douro, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira e São Martinho do Porto estão fechadas à navegação por causa da agitação marítima.As barras de Vila do Castelo e Aveiro estão condicionadas a embarcações de calado inferior a 12 e 25 metros, respetivamente. Também a barra da Figueira da Foz está condicionada a embarcações com calado inferior a 35 metros.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a costa ocidental a norte do Cabo Raso ondas de oeste-noroeste com três a quatro metros, aumentando progressivamente para quatro a cinco metros. As ondas poderão atingir os seis metros até sábado.Para a costa ocidental a sul do Cabo Raso estão previstas ondas de oeste-noroeste com dois a três metros, aumentando depois para três a quatro metros. Estão previstas ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros para a costa sul.O IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Beja até sexta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.