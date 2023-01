Mau tempo. Porto sem "danos relevantes" ou "situações de emergência" até às 12h00

Contactada pela Lusa, fonte da Câmara do Porto disse não existir ainda um balanço dos estragos na cidade, referindo que se mantêm os trabalhos de limpeza e reabilitação do piso na Rua Mouzinho da Silva e zona envolvente, para que seja possível reabrir esta artéria à circulação do trânsito.

A chuva forte inundou no sábado várias ruas, habitações e lojas do Porto, e obrigou a encerrar várias vias ao trânsito e a suspender a circulação na linha amarela do Metro da cidade, tendo mesmo sido necessário encerrar a estação de metro de São Bento, devido às inundações.

Contactado pela Lusa, o porta-voz da empresa Metro do Porto, disse que hoje "toda a rede está a funcionar" normalmente, não tendo "mais nada a declarar".

Também o oficial de dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse não existir até às 12:00, "nenhuma situação de emergência", devido ao mau tempo.

Reagindo ao que aconteceu na cidade durante o dia de sábado, no Porto, a concelhia do Bloco de Esquerda diz aguardar "a necessária avaliação do que levou a que as águas não tenham drenado através do Rio de Vila e na rede de escoamento de águas pluviais, tendo escorrido à superfície".

"Entendemos ainda que deve ser garantida a estabilidade e a segurança das escarpas ribeirinhas e que a avaliação deve ser feita em toda a sua extensão", refere o BE.

Considera ainda que "a antecipação de situações desta intensidade é essencial", tendo em conta que "cenários como o deste fim de semana poderão ser mais frequentes pelo acentuar de fenómenos extremos, consequência das alterações climáticas".

Aguardando o resultado da análise em curso, o Bloco "pugnará para que sejam tomadas as medidas necessárias para que tal situação não se repita".

As zonas norte e centro de Portugal Continental estão hoje sob aviso laranja devido a períodos de chuva forte e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja vigorou no período entre as 06:00 e as 12:00, em que se esperavam períodos de chuva, por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão também sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste, com cinco a seis metros, podendo atingir os 11 metros, no período entre as 03:00 e as 21:00.