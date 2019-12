Mau tempo. Portugal regressa lentamente à normalidade

A linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto foi reaberta, mas está ainda condicionada a uma via e por isso, com limites à velocidade, entre Ameal Sul e Alfarelos.



A circulação de comboios na linha da Beira Alta, entre Muxagata e Fornos de Algodres, na Guarda, foi também retomada após interrupção devido a derrocada de pedras de grandes dimensões que caíram na via.



A única ferrovia encerrada ainda é a que liga Alfarelos à cidade da Figueira da Foz.



O mau tempo provocado pela depressão Elsa provocou também condicionamentos na circulação rodoviária.



O IP 3 que liga Coimbra a Viseu está cortado ao trânsito entre Espinheira e Oliveirinha, e deverá ser reaberto à circulação amanhã, segunda-feira.



Devido às cheias no Mondego, um troço da estrada nacional 111, junto a Montemor-o-Velho, continua encerrado.