Mau tempo. Proteção Civil baixa nível de alerta

12 Mar, 2018

De acordo com a Proteção Civil, este domingo, "o caudal do rio Tejo registou ligeiras variações, mantendo-se um caudal médio abaixo dos 1.046 metros cúbicos por segundo", refere um comunicado. "As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado nas últimas horas valores com alguma flutuação entre os 800 metros cúbicos/segundo e 1200 metros cúbicos/segundo".



De acordo com o CDOS de Santarém, "poderão ainda verificar-se algumas oscilações pontuais, mas a previsão vai no sentido de uma redução gradual dos caudais". "O regresso total das águas ao seu leito normal será lento, dificultando a normalização da circulação rodoviária".



De acordo com o CDOS, no domingo à noite estavam ainda submersos os caminhos municipais 1445, entre Rebolo e Biscaínho, e 1427, entre Amieira e Raposeira, a estrada municipal 590, entre Couço e Santa Justa, e o caminho agrícola entre as estradas nacionais 114 e 251, no concelho de Coruche.



No município de Santarém, encontravam-se submersas as pontes dos Alcaides -- Almajões e da Vala de Calhariz, bem como o caminho municipal 1348, entre Ribeira de Santarém e Vale Figueira, e no de Benavente a estrada municipal 1456, da Ponte Benavente para a Reta do Cabo.Forte agitação marítima leva ao encerramento de 17 barras marítimas

Estão fechadas à navegação dezassete barras de Portugal continental. Outras quatro estão condicionadas devido à previsão de forte agitação marítima.



De acordo com a Marinha Portuguesa estão fechadas à navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto, Peniche, Ericeira, Lagos, Alvor, Albufeira, Tavira e Vila Real de Santo António.



As barras marítimas de Sesimbra e Setúbal estão condicionadas a embarcações de comprimento inferior a 11 metros.



Segundo a Marinha, as barras de Faro e Olhão estão fechadas apenas a embarcações com comprimento inferior a 10 metros.

Costa portuguesa sob aviso laranja

Tempo a melhorar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha toda a costa portuguesa sob aviso laranja até às 09:00 de hoje. Isto por causa da previsão de ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.A situação passa para aviso amarelo a partir das 09h00, com ondas previstas de noroeste com 4 a 5 metros.A Madeira vai estar sob aviso amarelo também devido à agitação marítima até às 15:00 de hoje.O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro céu geralmente muito nublado, com boas abertas a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até meio da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do final da tarde.Estão também previstos aguaceiros em geral fracos até meio da manhã, que serão de neve acima de 1.200/1.400 metros de altitude, e que poderão persistir no Minho até meio da tarde. Para o final do dia possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca.A previsão aponta também para vento moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas e com rajadas até 75 quilómetros por hora até ao início da manhã, rodando para o quadrante sul fraco a moderado a partir do final da tarde e possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.Na região Sul prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade e com ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes no Alentejo até ao início da manhã. A partir do final da tarde, o céu tornar-se muito nublado e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, que serão pouco prováveis no Alto Alentejo.O instituto prevê também vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando temporariamente forte nas terras altas até ao início da manhã e para o final do dia, rodando para o quadrante sul a partir da tarde e possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.As temperaturas mínimas vão variar entre 02 graus Celsius (na Guarda) e 10 (em Lisboa) e as máximas entre os 09 (na Guarda) e os 17 (Santarém e Faro).